Nederlandse vrouw doodgeschoten in restaurant in Colombia

Een Nederlandse vrouw van 25 is omgekomen bij een schietpartij in Colombia, meldt een plaatselijke radiozender. Ook een Braziliaan kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond.

De schietpartij vond plaats in het uiterste zuiden van het land, in Leticia. Dat ligt aan de grens met zowel Brazilië als Peru, in het departement Amazonas.

De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Ooggetuigen zeggen dat twee mannen het restaurant binnenkwamen en begonnen te schieten. De twee dodelijke slachtoffers waren met elkaar in gesprek.

Ze werden nog naar het ziekenhuis vervoerd, maar bezweken daar aan hun verwondingen. De twee gewonden zijn mannen die in Leticia wonen.