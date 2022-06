Wiegman ontmoet eerst prins William en laat daarna aanvoerder uit EK-selectie

Bondscoach Sarina Wiegman van de Engelse voetbalsters heeft Steph Houghton buiten de selectie voor het komende EK voor vrouwen gelaten. Dat toernooi wordt vanaf 6 juli in Engeland gehouden.

De 34-jarige centrale verdediger was acht jaar aanvoerder van het nationale team. Sinds januari heeft ze last van een achillespeesblessure.

"Het was een moeilijke beslissing, maar ze is gewoon niet klaar voor het spelen van wedstrijden", lichtte Wiegman haar besluit toe. "Het was een kwestie van tijd en die tijd hebben we niet. Het is jammer, want ze is zo'n grote speelster en ze heeft zo'n grote impact gehad op het spel van Engeland. Natuurlijk was ze zeer, zeer teleurgesteld."