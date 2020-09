Virtueel protest zorgpersoneel op Malieveld voor hoger loon

De zorgsector demonstreert vandaag op het Malieveld in Den Haag, maar zonder zorgmedewerkers. Vanwege de coronamaatregelen blijven zij weg. In plaats daarvan zijn symbolisch honderden paren schoenen in het gras gezet.

Het protest 'Meer dan applaus', georganiseerd door vakbonden en linkse partijen, speelt zich grotendeels online af. Politici houden toespraken vanuit een glazen huis dat op het Malieveld staat.

Een van de zorgmedewerkers over het schoenenprotest: