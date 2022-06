Inspectie vindt geen bewijs voor lozingen in zee door schepen Tata Steel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft geen bewijs gevonden dat schepen bij het laden en lossen bij Tata Steel illegaal resten van bijvoorbeeld steenkool en ijzererts in de Noordzee dumpen. Dat concludeert de inspectiedienst in een onderzoeksrapport.

Het onderzoek werd ingesteld door staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van een publicatie door het Noordhollands Dagblad in februari. De krant meldde dat schepen bij het laden of lossen bij de staalfabriek in IJmuiden tijdens het schoonmaken grote hoeveelheden kolen- en ertsresten van het scheepsdek in de Noordzee veegden.

Dat is illegaal, want de Noordzee is een beschermd gebied. Rond dezelfde tijd zag de ILT tijdens een inspectie een schip met een vervuild dek aan de kade van het staalbedrijf.

Voor het onderzoek heeft de ILT inspecties en overtredingen uit de afgelopen vijf jaar op een rijtje gezet. Het gaat om eigen gegevens of gegevens van toezichthouders als Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Kustwacht en havenbedrijf Port of Amsterdam. Ook heeft de inspectiedienst dronebeelden van het Noordhollands Dagblad bestudeerd, waarop te zien zou zijn dat matrozen op het schip afvalresten van het dek veegden.

In het water

Toch blijkt volgens de ILT nergens uit dat de schepen het afval daadwerkelijk in zee hebben geloosd. Een woordvoerder zegt tegen NH Nieuws dat de dronebeelden van het dagblad één cruciaal element missen: de lozing in het water.

"Het Noordhollands Dagblad wilde de beelden met ons delen. Toen hebben we onderzocht waar er precies gefilmd is en gekeken wat er precies te zien is. Als dan blijkt dat er sprake is van een illegale lozing, kunnen wij daar opvolging aan geven", aldus de woordvoerder.

Maar de beelden waren dus niet compleet. De woordvoerder: "Er is wel te zien dat er stoffen naar de zijkant van het dek geveegd worden, maar er is niet te zien dat die stoffen bij de haven in het water geloosd worden."

En dus valt niet uit te sluiten dat de stoffen naar de zijkant van het schip zijn geveegd, om het afval vervolgens te verwerken. "En dat rijmt ook met de andere bevindingen van de toezichthouders."

Vuile dekken

De ILT beschrijft in het onderzoeksrapport ook een andere ontwikkeling: een toename van schepen die met een vervuild dek proberen te vertrekken bij Tata Steel, of met een vuil dek over de Noordzee varen na de staalfabriek bezocht te hebben.

Ongunstig, zegt de woordvoerder van de ILT. "We kunnen ze niet dwingen met een schoon dek uit te varen, maar het maakt de kans dat er stoffen de zee in waaien of overslaan, groter."

Kapiteins worden wel verzocht hun dek schoon te maken voor het schip uitvaart. Bovendien heeft de ILT sinds maart het toezicht op vertrekkende schepen bij Tata Steel met de inzet van drones geïntensiveerd. Dat gebeurt nu twee keer per week en zal tot het einde van dit jaar duren.