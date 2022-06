Opnieuw stapt ethisch adviseur van premier Johnson op

Opnieuw is een ethisch adviseur van de Britse premier Boris Johnson opgestapt. De regering in Londen maakte het aftreden van Christopher Geidt vanavond bekend. Geidt gaf in zijn officiële toelichting geen reden voor zijn vertrek, maar hij noemde het "het juiste om te doen".

"Ik leg mijn functie van onafhankelijk adviseur met spijt neer, maar dit is de juiste beslissing", aldus Geidt. Gisteren zei de adviseur tegenover een parlementaire commissie dat hij "gefrustreerd" was over de lockdownfeestjes, die in de ambtswoning van de premier werden gegeven. "Ontslag nemen is een van de weinige, maar botte, middelen die een adviseur heeft", zei hij.

Tegenover Britse media verwees Geidt al eerder naar partygate, het schandaal waarin Johnson al tijden verwikkeld is. De kwestie of de premier de ministeriële gedragscode overtreden heeft, was volgens Geidt een "legitieme vraag". Bij serieuze overtredingen van de gedragscode is aftreden gebruikelijk, maar Johnson heeft altijd volgehouden dat hij binnen de code heeft geopereerd.

Bronnen bij Downing Street zeggen tegen de BBC dat Geidts opstappen volledig onverwachts kwam. Toch meldt de zender dat hij vorige maand al met opstappen gedreigd zou hebben, toen het rapport van topambtenaar Sue Gray over partygate naar buiten kwam. In het rapport uitte Grey forse kritiek op de lockdownfeestjes.

Niet de eerste

Geidt is niet de eerste ethisch adviseur die opstapt. Twee jaar geleden gaf zijn voorganger, Alex Allan, er al de brui aan. Allan ruimde het veld omdat Johnson niet ingreep toen in een rapport werd gezegd dat minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken ambtenaren geïntimideerd zou hebben. Beide adviseurs werden door Johnson zelf aangesteld.

Vorige week overleefde Johnson een vertrouwensstemming binnen zijn eigen partij, waardoor hij als partijleider (en premier) aan kon blijven. Er loopt nog een parlementair onderzoek, waarin wordt onderzocht of Johnson het Lagerhuis misleid heeft in zijn antwoorden op vragen rond partygate.