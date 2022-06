Onderzoekers weten het zeker: de Zwarte Dood kwam uit Kirgizië

De pestepidemie die halverwege de veertiende eeuw aan tientallen miljoenen mensen het leven kostte, dook als eerste op in het noorden van het huidige Kirgizië. Dat concluderen onderzoekers na analyse van eeuwenoud dna, afkomstig van de tanden van zeven opgegraven inwoners van het gebied. Ze hebben hun studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De zeven lichamen waren begraven op begraafplaatsen in de buurt van het Issyk Koelmeer, het grootste bergmeer van het Centraal-Aziatische land. Dat in dat gebied veel Kirgiezen aan een vorm van de pest zijn bezweken, wordt al langer vermoed: op tal van bewaard gebleven grafstenen uit 1338 en 1339 wordt de pest als doodsoorzaak genoemd. Bovendien was er in die jaren een piek in het aantal begrafenissen bij het bergmeer. Dat kwam inderdaad door de pest, zeggen de onderzoekers, die in het afgenomen dna sporen hebben aangetroffen van de zogeheten Yersinia pestis. Volgens hen blijkt uit het genetisch materiaal van deze pestbacterie dat die aan de basis stond van de Zwarte Dood in Europa, Azië, het Midden-Oosten en delen van Afrika. Daar begon de pestuitbraak rond 1346.

Symptomen van de pest Het bekendste pesttype is de builenpest, waaraan de Zwarte Dood zijn naam ontleent. Iemand met builenpest krijgt eerst koorts en hoofdpijn, waarna in met name de liesstreek en oksels pijnlijke zwarte builen ontstaan vanwege geïnfecteerde lymfeklieren. Er is ook nog longpest, waarbij patiënten symptomen krijgen die lijken op die van een longontsteking. Ook hoesten ze (bloederig) slijm op. Volgens het RIVM is deze vorm van de pest het gevaarlijkst.