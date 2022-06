Saudiërs nemen regenboogspeelgoed in beslag om 'promoten homoseksualiteit'

De autoriteiten in Saudi-Arabië hebben speelgoed en kleding in de kleuren van de regenboog in beslag genomen, omdat ze homoseksualiteit zouden promoten. Dat meldt persbureau AFP op basis van Saudische staatsmedia. De inbeslagname gebeurde in de hoofdstad Riyad.

Uit een uitzending van de Saudische zender Al Ekhbariya blijkt dat onder meer regenboogkleurige haarclips, T-shirts en etuis zijn geconfisqueerd. De meeste producten lijken gemaakt voor jonge kinderen.

"We doen een rondgang langs de artikelen die in strijd zijn met het islamitische geloof en de openbare zeden en homoseksuele kleuren promoten, gericht op de jongere generatie", zegt een functionaris van het ministerie van Handel, die betrokken is bij de actie. Volgens het ministerie kunnen verkopers van de producten rekenen op boetes.

'Giftige boodschap'

In de reportage van de staatstelevisie wijst de verslaggever vervolgens naar een regenboogvlag, die hij "de homoseksuele vlag" noemt. De reportage meldt dat de kleuren "een giftige boodschap" afgeven in de richting van kinderen.

Het is niet duidelijk hoeveel producten in beslag zijn genomen. Persbureau AFP heeft contact gezocht met Saudische functionarissen, maar in de overheidsgebouwen nam niemand de telefoon op.

Zware straffen

In Saudi-Arabië staan zware straffen op homoseksuele relaties en handelingen, tot aan de doodstraf aan toe. In april mocht de film Doctor Strange in the Multiverse of Madness van Disney niet vertoond worden in het streng-islamitische koninkrijk.

Vermoedelijk was dat omdat er twee zoenende vrouwen in te zien zijn. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten was de film niet te zien.