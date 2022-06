Nieuw NAC krijgt vorm: Molenaar hoofdcoach en clubicoon Lokhoff keert terug

Molenaar nieuwe hoofdtrainer NAC. Molhoek blijft aan en Lokhoff komt terug thuis NAC heeft in Molenaar, Lokhoff en Molhoek de nieuwe technische staf voor het nieuwe seizoen gevonden. Alle informatie lees je op onze website. ℹ️ https://t.co/xrPsqXflsV #NACpraat pic.twitter.com/b9tGfitAER

Met de verkoop kwam er een einde aan een maandenlange soap rond de overname van de club. Sinds NAC vorig jaar juni in de etalage werd gezet, verdween tot drie keer toe een koopovereenkomst in de prullenbak. Zo werd de verkoop aan de City Football Group, het voetbalconcern waar onder meer Manchester City onder valt, in april tegengehouden.

De 53-jarige Molenaar, die eerder bij FC Volendam, Roda JC en Almere City aan het roer stond, is de opvolger van Edwin de Graaf, wiens aflopende contract niet werd verlengd in Breda.

"Ik vind het een voorrecht om van zo een mooie club hoofdtrainer te mogen zijn en onder de nieuwe eigenaren een team te mogen leiden dat het NAC-dna draagt", laat Molenaar weten op de website van de club.

Lokhoff terug op oude nest

Molenaar zal worden geflankeerd door Rogier Molhoek en clubman Ton Lokhoff, die naast de rol van assistent ook verantwoordelijk zal zijn voor de scouting, het begeleiden van doorstromende jeugd en het meedenken over de voetbalvisie en de implementatie hiervan.