Dit weekend weer recordhitte in Californië. En dat in september

Op dit moment heeft Californië al te maken met bosbranden die de tweede, derde en vierde plek innemen op de lijst van grootste bosbranden ooit in de staat. Die ontstonden tijdens een hittegolf in augustus. De droogte en de hitte kunnen nog meer bosbranden veroorzaken, waarschuwt de NWS.

Meteorologisch gezien is het herfst en toch zullen er dit weekend wellicht weer weerrecords gebroken worden in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 118 graden Fahrenheit, omgerekend 48 graden Celsius. De National Weather Service (NWS) spreekt over "zeldzame, gevaarlijke en zeer mogelijk fatale hitte".

De temperaturen die voor dit weekend worden voorspeld zijn nooit eerder zo laat in het jaar voorgekomen. In de San Fernando Valley, die grenst aan Los Angeles, kan het wel 48 graden worden. Rond deze tijd van het jaar wordt het daar normaal maximaal 35 graden.

De hittegolf van dit weekend is in potentie zelfs intenser qua temperatuur dan de hittegolf in augustus. Wel is de voorspelling dat het extreme weer minder lang aanhoudt. Na maandag zou het voorbij moeten zijn. Ook delen van Nevada, Arizona, Utah en Colorado krijgen te maken met de hittegolf.

In Colorado kan het weer dinsdag echter compleet omslaan en zelfs gaan sneeuwen. Klimaatverandering vergroot de kans op extreme weersomstandigheden en extreme wisselingen in korte tijd.

Bekijk hier beelden van de bosbranden die in augustus ontstonden in Californië: