'Bekentenis in zaak vermiste Brit en Braziliaan in Amazone'

In de zaak rond de verdwijning van een Britse journalist en zijn Braziliaanse reisgezel is een bekentenis afgelegd. Dat melden persbureaus op basis van CNN Brasil. Journalist Dom Phillips en onderzoeker Bruno Pereira raakten tien dagen geleden vermist in het oerwoud in het noordwesten van Brazilië. Hun lichamen zijn volgens de zender in stukken gesneden en in brand gestoken.

Onduidelijk is of het gaat om een bekentenis van één of van beide verdachten die in verband met deze zaak zijn aangehouden. Volgens de zender zou een van de twee de politie ook hebben ingelicht over de locatie van de lichamen. Ter plaatse zou al onderzoek zijn gedaan. De autoriteiten hebben de bekentenis niet bevestigd en lieten eerder vandaag weten nog steeds naar de lichamen van het tweetal op zoek te zijn.

In de zaak zijn de broers Amarildo en Oseney da Costa gearresteerd. Vorige week werd de visser Amarildo da Costa al aangehouden. Gisteravond lokale tijd werd duidelijk dat ook zijn broer was opgepakt. De broers werden op 5 juni bij de Itaqui-rivier gezien. Phillips en Pereira voeren over die rivier richting Atalaia do Norte, maar kwamen daar nooit aan.

'Excuses van ambassade in Londen'

Phillips schreef onder meer voor het Britse dagblad The Guardian. Hij werkte daarnaast aan een boek over illegale mijnbouw, houtkap en visserij in het gebied. In dat boek zou ook aandacht zijn voor het geweld tegen de oorspronkelijke bewoners en de milieuproblematiek die daarmee gepaard gaan. Pereira was naast onderzoeker ook activist.

Vermoed wordt dat de visser Amarildo Da Costa de twee met een vuurwapen heeft bedreigd. Op zijn boot zijn bloedsporen gevonden. Ook werden eerder al diverse spullen van de mannen gevonden.

Afgelopen maandag werd gemeld dat hun lichamen gevonden zouden zijn, maar dat bleek niet te kloppen. De Braziliaanse ambassadeur in Londen heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden voor de verkeerde berichtgeving. "Het spijt ons ten zeerste dat de ambassade informatie aan de familie heeft doorgegeven die niet correct bleek te zijn", stond volgens CNN in een brief.