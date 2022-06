Overtredingen vastgesteld na inval bij dierenverhuurbedrijf in Appeltern

Een dierenverhuurbedrijf in het Gelderse Appeltern heeft regels overtreden op het gebied van dierenwelzijn en milieuvervuiling. Dat zegt de gemeente West Maas en Waal, die samen met Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie vandaag een inval deed op het terrein.

Tegen de eigenaar van het bedrijf worden maatregelen genomen. Welke dit precies zijn, is niet bekendgemaakt.

De inval vond plaats naar aanleiding van een aflevering van de YouTube-serie BOOS in maart over misstanden bij het bedrijf. Zo zou er sprake zijn van onder meer dierenleed, dieren die in te kleine hokken verblijven en overlast.

Na de uitzending kwamen veel reacties binnen bij de NVWA en de gemeente. Ook werd er een handhavingsverzoek ingediend door een omwonende. Volgens Omroep Gelderland is het bedrijf al jaren in opspraak.

Overtredingen

Volgens de gemeente hebben de controleurs vooral gelet op het dierenwelzijn. "Er zijn illegale bouwwerken, vervuilde drinkbakjes die te hoog staan en er is sprake van milieuvervuiling", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Gelderland.

Volgens de gemeente mag Bert's Animal Verhuur geen dieren verhuren. Of dit nog steeds gebeurt, kon tijdens de controle niet vastgesteld worden.

Bij de inval is niemand aangehouden en er zijn geen dieren in beslag genomen. Volgens de gemeente worden zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke maatregelen opgelegd. Om welke maatregelen het gaat wordt duidelijk als het onderzoek rond is, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Verbaasd

Bij Bert's Animal Verhuur zijn dieren te huur voor feesten of andere gelegenheden. Op de website worden onder meer chinchilla's, flamingo's, koeien, alpaca's, vogels, slangen, paarden en kamelen aangeboden.

Eigenaar Bert Roelofs laat weten dat zijn hele bedrijf is nagelopen. "Bijvoorbeeld de varkens. Die wroeten en gaan met hun snuit door de stro en dan vervuilen ze weleens hun drinkbak."

De aandacht voor zijn bedrijf verbaast hem. "We zijn eerlijke, hardwerkende mensen die goed voor onze dieren zorgen."