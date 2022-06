Hoogste Amerikaanse renteverhoging in bijna 30 jaar

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, verhoogt de basisrente met 0,75 procentpunt. Zo'n forse verhoging vond 28 jaar geleden voor het laatst plaats. Om de inflatie te beteugelen heeft de bank besloten om de rente meer te verhogen dan werd verwacht.

Het is de derde keer dit jaar dat de rente wordt verhoogd. In de strijd tegen de hoge inflatie ging de rente in mei met een half procent omhoog. Als de rente stijgt, wordt geld lenen ook duurder. Een hypotheek, kredieten of investeringen kosten dus ook meer. Op de beurs wordt een renteverhoging gezien als een bedreiging voor de aandelenkoersen, omdat de obligatiemarkten aantrekkelijker worden.

Door een verhoging van de rente stijgt de wisselkoers ook. Dat is gunstig voor exporterende bedrijven in Europa: hun producten worden goedkoper voor de Amerikanen en dat kan tot meer Europese export naar de Verenigde Staten leiden.

Niet direct lagere prijzen

Gedurende de coronapandemie werd de Amerikaanse rente verlaagd en startte de Fed met een grootschalig steunprogramma. Die maatregelen waren toen nodig om de economie overeind te houden. Maar de Amerikaanse economie is na de pandemie bezig met herstel en kampt nu, net als in Europa, met torenhoge inflatie.

Vorige week maakte de Europese Centrale Bank bekend de rente voor het eerst in elf jaar te verhogen vanwege de inflatie. Maar dat betekent niet dat de hogere rente direct doorwerkt in lagere prijzen van goederen en diensten. Zo worden boodschappen niet meteen goedkoper, dat duurt al gauw een half jaar tot een jaar.