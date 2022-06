Woensdag geen boerenactie in Den Haag, maar een protest op de Veluwe

Boeren gaan volgende week toch geen actie voeren in Den Haag, zoals boerenactiegroep Agractie van plan was. De protestactie wordt nu verplaatst naar de Veluwe.

Een groep boeren was van plan om woensdag in Den Haag te betogen tegen de stikstofplannen van het kabinet, die in hun ogen veel te ver gaan. Maar dat idee werd niet door iedereen gedragen. "Tijdens besprekingen vanaf begin deze week bleek dat de laatste partijen die we verzochten ook aan te haken om zo eendrachtig te vechten voor onze toekomst hier een andere mening over hebben", meldt Agractie in een persbericht.

Volgens de boerenactiegroep voelen andere betrokken partijen meer voor een "positief getoonzette manifestatie op de Veluwe".

Wim Brouwer van LTO Gelderse Vallei zegt dat er politici aanwezig zullen zijn bij de boerenactie en dat er nog gesproken wordt met grondeigenaren over de precieze locatie. "Het wordt een actie met alles erop en eraan", zegt hij. "In Den Haag hebben we niets te zoeken, want daar zitten alleen maar politici die een ander beeld hebben van de boeren."

