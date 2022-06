Vrachtschip ramt brug over Van Starkenborghkanaal in Groningen

Een containerschip heeft vanmiddag een brug in de stad Groningen geramd. De exacte schade aan brug en boot is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond.

Het schip botste aan het eind van de middag op de brug in de Oosterhamrikbaan, over het Van Starkenborghkanaal. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat de stuurhut van het schip schade heeft opgelopen. Verder zijn er verschillende containers aan boord verschoven.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de aanvaring. Het schip ligt niet ver van de brug stil langs de kade. Het heeft de naam Nadorias en is gebouwd in 2009.

Er wordt getest of de brug nog functioneert. De brug bestaat voor een belangrijk deel uit een busbaan. De bussen rijden nog. Volgens een verslaggever van RTV Noord kunnen schepen nog wel onder de brug door: