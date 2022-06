Rutte wil kijken naar toeslag van 500 euro voor lage en middeninkomens

Het kabinet ziet toch mogelijkheden om dit jaar nog iets te doen aan de koopkracht van de mensen met een laag of middeninkomen. In het debat over de Voorjaarsnota zette premier Rutte vanmiddag de deur op een kier voor een voorstel van de linkse oppositiepartijen. Die willen mensen die nu ook al zorgtoeslag krijgen, een 'najaarstoeslag' van 500 euro geven.

Door de energiecrisis en de inflatie staat vooral de koopkracht van mensen met een laag of middeninkomen onder druk. Voor de laagste inkomens presenteerde het kabinet dit voorjaar al een pakket van 6 miljard euro. Minima krijgen een energietoeslag van 800 euro, het minimumloon en de AOW worden verhoogd en de energiebelasting wordt verlaagd.

De oppositiepartijen vroegen in het debat aandacht voor de middeninkomens, die onvoldoende profiteren van het steunpakket. Net als de coalitiepartijen voelt Rutte wel iets voor een extraatje voor mensen die ook al zorgtoeslag krijgen. Dat zijn mensen die maximaal circa 32.000 euro bruto per jaar verdienen. Bij tweeverdieners ligt de grens op ongeveer 41.000 euro per jaar.

Technisch ingewikkeld

Rutte wil het verder uitzoeken, maar wees er wel op dat de uitvoering van zo'n toeslag technisch ingewikkeld is en dat hij wil weten hoe de maatregel betaald moet worden. "Maar we denken dat die 500 euro misschien nog wel dit jaar kan", zei Rutte. De oppositie denkt aan een heffing voor bedrijven die juist goed boeren door de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen.

GroenLinks en PvdA, die het voorstel ook al eerder deden in onderhandelingen met het kabinet, willen dat de extra steun voor de lage middeninkomens nog voor de zomer geregeld wordt, zodat het geld zo snel mogelijk overgemaakt kan worden. Rutte wil het "serieus bezien", maar ziet geen reden voor zo veel haast. Volgens hem worden de effecten van het eerste steunpakket van 6 miljard nu pas merkbaar.

Eerder zeiden Rutte en minister Kaag van Financiën dat ze weinig mogelijkheden zagen om dit jaar nog iets te doen aan de koopkracht.

Over de extra koopkrachtmaatregelen worden vandaag geen knopen doorgehakt. Het kabinet gaat eerst nog eens alle voorstellen uit de Tweede Kamer bekijken. Later wordt het debat over de Voorjaarsnota hervat.