Bedrijven alert op nieuwe coronagolf, nog geen maatregelen

Bedrijven en andere organisaties houden in de gaten wat een mogelijke coronagolf betekent voor hun werk. Maar maatregelen achten ze nog niet nodig, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het RIVM zei gisteren het begin van een nieuwe coronagolf te zien.

"We houden het in de gaten, maar we zijn nog niet in opperste staat van paraatheid", zegt een woordvoerder van de NS. "Er liggen protocollen klaar, we hebben een crisisorganisatie, we hebben net twee jaar hiervan meegemaakt." De NS ziet wel wat hoger verzuim dan normaal, maar kan niet zeggen of dat door een nieuwe coronagolf komt. "Het kan ook nog door een eerdere coronafase komen en door de griepgolf van dit voorjaar."

Ook vervoersbedrijf Arriva zegt nog geen maatregelen te hoeven nemen. "We zijn er alert op, alle scenario's liggen klaar. Als het nodig is dan pakken we die weer van de plank, ze hebben nog geen stof gevangen", aldus een woordvoerder

Code wit

Bij het UMCG in Groningen geldt nog steeds code wit. Dat is de allerlaagste alarmfase in het ziekenhuis. "We zien het aantal collega's met corona wel wat toenemen de afgelopen twee weken", zegt een woordvoerder. "Maar er zijn nu geen maatregelen nodig." Code wit betekent dat er geen speciale coronamaatregelen zijn in het ziekenhuis, zoals een mondkapjesplicht of afstand houden. Handen schudden wordt nog altijd niet gedaan in het UMCG.

"We hebben een stappenplan. Na code wit volgt lichtgroen, dan moeten bijvoorbeeld medewerkers die binnen 1,5 meter van een patiënt komen wel weer een masker dragen", aldus de woordvoerder. "We zijn voorbereid op wat er eventueel komt. Opschalen doen we heel pragmatisch, dat kan ook per afdeling zijn als er ergens een cluster besmettingen is."

Supermarkten: geen roosterproblemen

Ook de supermarktbranche ziet nog niet dat er maatregelen nodig zijn. "Ik krijg geen signalen dat er problemen zijn met de roosters", zegt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL. "Indien nodig zijn supermarkten snel opgeschaald wat betreft maatregelen. Op dit moment lijkt daar nog geen aanleiding toe."

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt nog steeds een team te hebben dat de coronasituatie in de gaten houdt en voorbereidingen treft als dat nodig is.

Kruidvat: meer zelftesten verkocht

Drogisterijketen Kruidvat zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden en merkt in de verkoop al zeker iets van een nieuwe golf. "We zien sinds vorige week een toename van 50 procent in de verkoop van zelftesten", aldus een woordvoerder. "Dat is een forse stijging maar zeker nog niet op het niveau van begin dit jaar. Toen verkochten we er wekelijks zeker vijf keer zoveel."

Verzekeraar Achmea, waar deels wordt thuisgewerkt, ziet nog geen signalen van het begin van een nieuwe coronagolf. "Van collega's die ziek zijn of verkoudheidsklachten hebben, verwachten we dat ze thuis blijven. We zien op dit moment geen reden tot aanpassing van het beleid. De draaiboeken voor eventuele maatregelen staan paraat."

Het kabinet wil dat bij een volgende coronagolf sectoren zelf meer laten beslissen over welke maatregelen ze nemen om besmettingen tegen te gaan.