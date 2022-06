Sancties tegen marechaussees vanwege discriminerende stickers in appgroep

De Koninklijke Marechaussee heeft elf medewerkers diverse straffen en maatregelen opgelegd omdat zij "discriminerende berichten" in een zakelijke WhatsApp-groep verstuurden. De elf werkten allemaal in hetzelfde team op Schiphol.

De betrokkenen zijn bestraft voor het sturen van "stickers van discriminerende aard", meldt de marechaussee in een persbericht. Stickers zijn plaatjes die WhatsApp-gebruikers zelf kunnen maken en onderling kunnen versturen. Het is niet bekend op welke manier de afbeeldingen discriminerend waren.

Een medewerker met een leidinggevende functie is ontslagen "wegens het verzenden van stickers en zijn rol bij de gebeurtenissen". Een andere medewerker is overgeplaatst. Zeven andere betrokkenen hebben een aantekening in hun dossier gekregen die vijf jaar blijft staan. Verder worden er nog gesprekken gevoerd met de betrokkenen. De marechaussee hoopt hiermee "bewustwording te creëren en herhaling van de gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen".

De beslissingen werden genomen na een intern onderzoek, dat werd gestart na een melding die was binnengekomen over de appgroep. "De onderzochte afbeeldingen en het daarbij horende gedrag zijn onacceptabel voor de marechaussee", zegt commandant Hans Leijtens.