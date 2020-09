Nog geen gezelschap voor Verstappen, maar Verschoor en Viscaal azen op Formule 2

Het is Dorsmans taak talenten klaar te stomen voor de koningsklasse van de autosport: de Formule 1. Hij begeleidde in 2013 de destijds 15-jarige Max Verstappen bij zijn eerste serieuze test in Wales. Dit seizoen werkt hij met coureurs Richard Verschoor (19) en Bent Viscaal (20), respectievelijk de nummer 9 en 13 in het F3-kampioenschap.

Voor de Nederlandse renstal MP Motorsport was het een seizoen met pieken en dalen, maar teamleider Sander Dorsman is tevreden. "Natuurlijk wil je altijd meer, maar we hebben ons laten zien en zitten in de lift."

Exact twee maanden na de eerste race zit het Formule 3-seizoen er alweer bijna op. Op het Italiaanse Monza-circuit is het voorlaatste raceweekend, volgende week in het Toscaanse Mugello worden de prijzen verdeeld.

"Het is een extreem heftig jaar. Acht raceweekends zijn in twee maanden gepropt. Aanpoten dus", schetst Dorsman. "We zijn laat aan het seizoen begonnen en gaan vroeg eindigen. We zijn non-stop op pad en we zijn nauwelijks in Nederland geweest, maar dat hebben we er graag voor over."

Het Formule 3-seizoen bestaat uit drie 'triple headers': drie raceweekends achter elkaar, een week pauze en dan weer drie op rij. "Ik weet nog dat er in 2018 steen en been werd geklaagd over een 'triple header'. Nu horen we daar niemand over", zegt Dorsman. "Iedereen heeft zich na maanden in de wachtkamer mentaal voorbereid op deze piek."

Kaal seizoen

Het seizoen is niet alleen gekortwiekt, ook zijn alle races zonder publiek. Richard Verschoor vindt het kaal. "Normaal struikel je over de Nederlandse fans. Zeker in Oostenrijk en België. Nu heb ik geen oranje shirt gezien."

Dorsman ziet ook voordelen. "Geen files, geen stampvolle hotels en lekker dichtbij parkeren. We rijden in uitgestorven gebied."

"Champagne spuiten voor lege tribunes is geen mooi plaatje, maar dat is het wisselgeld dat we moeten betalen. Ik ben blij dat we nog een redelijk gewoon seizoen hebben gedraaid", relativeert Dorsman de leegte.