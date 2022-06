Oud-wereldkampioen Pedersen wint zomerse 'voorjaarskoers' in Ronde van België

Mads Pedersen - EPA

De 91ste editie van de Baloise Belgium Tour - ook wel Ronde van België - begon met een rit die het klassieke voorjaar ademde door de Vlaamse Ardennen, maar dan bij zomerse temperaturen. De renners begonnen in Merelbeke om 165 kilometer later aan te komen in het gehucht Louise-Marie op de grens van Maarkedal en Ronse. In de aanloop kregen de renners al drie keer de Berendries voor de wielen, maar de echte scherprechter was de steile kasseiklim Berg Ten Houte, ook wel bekend van Dwars door Vlaanderen en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Valpartij Van der Haar Een kopgroep van vijf renners, waaronder landgenoot Nick van der Meer (van de procontinentale ploeg VolkerWessels) mochten de eerste uren kleuren. Ook rasaanvaller Mathijs Paasschens waagde zijn kans, maar wist de oversteek niet te maken. Vlak voordat Paasschens weer werd ingelopen was er een flinke valpartij in de afdaling met Lars van der Haar - die net als andere veldrittoppers Thibau Nys, Eli Iserbyt en Pim Ronhaar in België zijn kans waagde op de weg - als een van de slachtoffers. Ondanks de valpartij werd het tempo door de ploeg van Jakobsen opgevoerd, waardoor de vijf koplopers nog voor de eerste passage van Berg Ten Houte werden ingelopen.

Pedersen (Trek-Segafredo) opende vervolgens zelf de finale met voormalig ritwinnaar in de Giro Mauro Schmid (QuickStep) en de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik Quinten Hermans (Intermarché-Wanty). Zij anticipeerden op het vuurwerk, dat zou ontbranden bij de eerste passage van Berg Ten Houte en dat bleek de juiste keuze. Op de kasseitjes gingen onder anderen Dries De Bondt en Tim Wellens op de pedalen staan en meteen brak het peloton in stukken. Onder anderen Jakobsen - in het voorjaar winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne - moest de groep meteen laten gaan, zou later nog even terugkeren, maar moest uiteindelijk passen.

Donovan even solo De Brit Mark Donovan (DSM) reed vervolgens een tijdje in zijn eentje voor het uitgedunde peloton, waarin Taco van der Hoorn en Oscar Riesebeek (zaterdag nog winnaar van Dwars door het Hageland) zich erg actief toonden. Donovan werd ingelopen en achteraan keerden zelfs rappe mannen als Jakobsen en Arnaud De Lie nog terug. Al duurde dat niet lang.

