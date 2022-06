Mocht iemand nog twijfelen: Pogacar toont Tourvorm in Slovenië en gunt Majka zege

Pogacar werkte de afgelopen weken aan zijn vorm in Livigno en verkende vast een paar belangrijke Tourritten. Af en toe deelde hij een foto op mythische bergen als de Stelvio, de Gavia of de Galibier, die hij samen met zijn trouwe adjudant Majka enkele keren opreed.

De wielerwereld telt af naar het grote Sloveense duel in de Tour, die over tweeënhalve week van start gaat in Kopenhagen. Primoz Roglic testte de benen afgelopen week in het Critérium du Dauphiné en vertrok met de eindzege en de wetenschap dat hij over een ijzersterke ploeg beschikt.

Waar Roglic de Dauphiné verkoos, geldt de Ronde van Slovenië voor Pogacar als generale repetitie voor de Tour. En hoewel het zwaartepunt van de Ronde pas later in de week ligt, liet hij er geen gras over groeien.

Op de eerste de beste serieuze beklimming in de openingsrit van Nova Gorica naar Postojna ontbonden Pogacar en Majka samen hun duivels. Alleen Pogacars landgenoot Domen Novak (Bahrain) wist nog aan te klampen.

Op de top van de beklimming had het trio bijna een minuut voorsprong op Matej Mohoric (Bahrain) en de Amerikaan Sean Bennett (van de door Maarten Tjallingii geleide Chinese formatie China Glory).

Meesterdaler Mohoric verkleinde het gat in de afdaling en keek de drie koplopers in de rug in het dal, maar moest al het werk alleen doen en besloot zijn metgezel dan maar uit het wiel te rijden. De Sloveense kampioen wist het gat naar de kop in zijn eentje niet te dichten en werd even later weer ingelopen door het peloton.