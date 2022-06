Aankondiging lange pauze BTS valt slecht bij fans én investeerders

De Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft aangekondigd een lange pauze te nemen. Fans over de hele wereld reageren geschokt. Maar ook investeerders zijn niet blij met het nieuws. De aandelenkoers van Hybe, de platenmaatschappij achter de band, kelderde met meer dan een kwart.

De groep kondigde zijn tijdelijke afscheid aan via een filmpje op YouTube. Bandlid RM, dat veel van de nummers heeft geschreven, vertelt dat ze tijd voor zichzelf nodig hebben: "We moeten altijd muziek maken en andere dingen blijven doen. Ik heb nooit de tijd gekregen om volwassen te worden."

De zeven leden van de band zullen de komende tijd werken aan hun solocarrières. Jung Kook, een ander bandlid, maakt wel duidelijk dat de pauze niet het einde van BTS betekent: "We beloven dat we ooit, nog sterker dan nu, terug zullen keren."

Beurskeldering

De aankondiging kwam precies negen jaar na het begin van de band. In die tijd is de groep door hits als Dynamite en in samenwerking met Coldplay My Universe uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Hun fans zijn heel actief op internet. BTS is de muziekgroep met de meeste volgers op Instagram, Twitter, en TikTok. De videoclip voor hun hit Butter werd binnen 24 uur meer dan 100 miljoen keer bekeken op YouTube: een wereldrecord.

Bekijk hieronder de videoclip voor Dynamite: