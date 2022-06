NPO wil Ongehoord Nederland boete opleggen na rapport ombudsman

De NPO is van plan omroep Ongehoord Nederland een financiële sanctie op te leggen. De NPO zet die stap na een kritisch rapport van de ombudsman van de NPO van vorige week. De NPO wil de omroep nog wel de kans geven hun kant van het verhaal te vertellen, en daarna moet de raad van bestuur zich er nog over buigen.

Uit het rapport blijkt volgens de NPO dat de nieuwe omroep de Journalistieke Code "stelstelmatig heeft geschonden". In die code zijn journalistieke richtlijnen vastgelegd waaraan omroepen moeten voldoen.

Volgens de Mediawet mag maximaal 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget worden ingehouden. ON! krijgt jaarlijks 3,6 miljoen euro budget, de maximale boete zou dus ruim een half miljoen zijn.

Ongehoord Nederland: geen weerwoord gevraagd

ON! is inmiddels op de hoogte gesteld van het voornemen, schrijft de NPO in een persverklaring. ON! krijgt eerst de kans te reageren, waarna de raad van bestuur zal besluiten of de sanctie er daadwerkelijk komt. Ook wordt dan besloten hoe hoog een eventuele financiële 'boete' zal zijn.

ON! spreekt in een reactie van "een frontale aanval op het voortbestaan van ons als omroep en de persvrijheid in Nederland". De omroep zegt het niet eens te zijn met de conclusies uit het rapport van de ombudsman en plaatst vraagtekens bij het voornemen van de NPO om zonder wederhoor al te dreigen met een sanctie. "Wij betreuren dat nog voordat ons om een weerwoord is gevraagd de raad van bestuur al tot zo'n draconische maatregel wil overgaan".

'Geen open podium'

De ombudsman concludeerde vorige week in een rapport dat de omroep, die in februari voor het eerst op tv te zien was, de code op het punt van betrouwbaarheid schendt en bijdraagt bij aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, zonder die te corrigeren. "Journalistieke programma's bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik. Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo", aldus de ombudsman.

Een definitief oordeel over een eventuele sanctie volgt uiterlijk in de week van 27 juni, meldt de NPO.