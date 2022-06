Deel huurhuizen heeft geen rookmelders voor verplichte datum

Een deel van de huurwoningen van woningcorporaties heeft op 1 juli nog geen rookmelders, terwijl dat vanaf die datum wel verplicht is. Volgens nieuwe regels moet er dan op iedere verdieping een rookmelder hangen.

Voor koopwoningen zijn eigenaren verantwoordelijk voor de plaatsing. Bij sociale huurwoningen zijn dat de woningcorporaties. Uit een rondgang van persbureau ANP langs corporaties blijkt dat die de melders niet voor de verplichte datum kunnen plaatsen.

Dat komt in sommige gevallen doordat ze niet goed leverbaar waren omdat de fabrieken in China stillagen door de lockdowns tijdens de coronacrisis. Een andere groep van 200 corporaties bestelden rookmelders bij een fabriek in Oekraïne. Deze fabriek kon niet meer leveren vanwege de oorlog in het land, waardoor de corporaties naar een andere oplossing moeten zoeken.

Rookmelder op iedere etage

Sinds 2003 moeten alle nieuwbouwhuizen al op iedere etage rookmelders hebben. Vanaf 1 juli is die verplichting er dus voor alle huizen.

De handhaving hiervoor is in handen van de gemeenten. Toenmalig minister Knops (Binnenlandse Zaken) maakte het besluit al in 2020 bekend, zodat er genoeg tijd zou zijn om voor die tijd de rookmelders aan te schaffen.