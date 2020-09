Schmidt heeft Doan al niet meer nodig, PSV stalt Japanner in Duitsland

Het avontuur van Ritsu Doan bij PSV zit er voorlopig op. De 22-jarige Japanner wordt door de Eindhovenaren voor een seizoen verhuurd aan het Duitse Arminia Bielefeld, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Bundesliga.

Doan kwam vorig jaar nog voor zo'n 7,5 miljoen euro over van FC Groningen, maar wist in het shirt van PSV nooit een onuitwisbare indruk te maken. De aanvallende middenvelder was in 25 wedstrijden goed voor 2 goals en 3 assists.

Spelen vanwege Spelen

De nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt heeft in zijn elftal geen plek voor de Japanse linkspoot, die nog een contract tot medio 2024 bij PSV heeft. Doan wil met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in eigen land graag aan spelen toekomen.

Doan ontbrak donderdagmiddag al bij de oefenwedstrijd tegen de Duitse derdedivisionist Viktoria Köln (1-1) om zijn transfer af te ronden.