Bezoek minister Staghouwer aan boer geschrapt vanwege veiligheid

Het bezoek van minister Staghouwer van Landbouw aan een boer in Renswoude gaat vrijdag niet door. De ChristenUnie heeft het bezoek afgezegd vanwege zorgen over de veiligheid, vooral van de boer.

Aanvankelijk wilde de boer, die zelf ook betrokken is bij de ChristenUnie, op zijn boerderij met zijn partijgenoot Staghouwer praten over de stikstofplannen van het kabinet. De boer, Jos Verdam, zat tot voor kort in de gemeenteraad van Renswoude voor de ChristenUnie. Hij is zelf kritisch over de stikstofplannen, die tot veel ongerustheid in de sector leiden.

Volgens de ChristenUnie ontving Verdam steeds meer intimiderende berichten vanwege het bezoek van de minister. Verdam vindt dat de spanning nu zo hoog oploopt, dat hij bang is dat er op zijn erf iets gebeurt als Staghouwer inderdaad komt.

Segers en Grinwis gaan wel

In plaats van Staghouwer gaan nu partijleider Segers en Kamerlid Grinwis naar Renswoude. "Staghouwer was er ook graag bij geweest, maar als dat ten koste dreigt te gaan van de veiligheid van de boer bij wie we op bezoek komen en het raakt aan zijn veiligheid, dan is dat niet verstandig", zegt Segers.

Het ministerie van Landbouw heeft begrip voor het besluit om het bezoek van Staghouwer af te zeggen. Maar een woordvoerder benadrukt dat de minister juist graag in gesprek met betrokkenen wil om de plannen van het kabinet toe te lichten.

Afgelopen vrijdag protesteerden boeren bij het huis van Staghouwers collegaminister Van der Wal (VVD). Veel politici namen afstand van die actie en staatssecretaris Van der Burg zei gisteren dat een demonstratie bij het huis van een politicus als intimiderend wordt ervaren.