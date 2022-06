ProRail en Arriva overwegen aangifte na blokkade spoor door boeren

ProRail en streekvervoerder Arriva overwegen aangifte te doen tegen de boeren die gisteravond het spoor in de Achterhoek ongeveer anderhalf uur hebben geblokkeerd.

"Mensen liepen over het spoor en voertuigen zijn stilgezet op de spoorwegovergang", zegt Aldert Baas van spoorbeheerder ProRail tegen Omroep Gelderland. "De boeren hebben de veiligheid van de treinreizigers en treinpersoneel in gevaar gebracht. Maar ook hun eigen veiligheid."

Onaanvaardbaar

ProRail zegt nu "een signaal" te willen afgeven, mogelijk door aangifte te doen. Baas: "Deze manier van protesteren is onaanvaardbaar. We zijn in overleg met Arriva en de politie over welke stappen we gaan ondernemen."

De boze boeren voerden actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij station Lichtenvoorde-Groenlo hielden ze twee dieseltreinen tegen met tractoren. Omwille van de veiligheid besloot Arriva vervolgens om het treinverkeer op het traject tussen Vorden en Winterswijk stil te leggen.

Stikstof in prachtig natuurgebied

Henk van Oonk, een van de actievoerende boeren, zei bij Omroep Gelderland bewust te hebben gekozen voor het spoor in de Achterhoek "om te voorkomen dat de dieseltrein op het traject Lievelde-Winterswijk nog langer stikstof uitstoot in het prachtige Natura2000-gebied Korenburgerveen".

De treinpassagiers die door de actie strandden, zijn volgens Van Oonk door actievoerders met een elektrische auto naar hun plek van bestemming gebracht. Bij de actie zijn geen mensen opgepakt.