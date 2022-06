AZ voor Conference League naar San Marino of Bosnië en Herzegovina

Tuzla City, in eigen land nog maar een paar jaar actief op het hoogste niveau, maakt dit seizoen zijn debuut in een Europese competitie.

Het ligt in de lijn der verwachting dat AZ zich mag opmaken voor een tripje naar Bosnië en Herzegovina, want Tre Penne overleefde nog nooit een Europese voorronde. Van de achttien Europese duels die de club uit San Marino ooit speelde won het er slechts eentje: in 2013 tegen het Armeense Shirak.

AZ begint op 21 juli met een uitwedstrijd. Een week later is de return. Bij winst moet AZ nog door de derde voorronde en een play-offronde alvorens toegang te krijgen tot de groepsfase.

AZ gaat het in de Conference League opnemen tegen Tre Penne (San Marino) of Tuzla City (Bosnië & Herzegovina). Dit zijn hun respectievelijke stadions, welke heeft jullie voorkeur? pic.twitter.com/O0LSJP1lci

Het afgelopen seizoen speelde AZ ook in de Conference League. De Alkmaarders bereikten toen de achtste finales, waarin ze na verlenging teleurstellend werden uitgeschakeld door het Noorse FK Bodø/Glimt.

(Iets) langer vakantie voor PSV, Twente, Ajax en Feyenoord

De andere Nederlandse deelnemers aan de Europese toernooien komen later pas in actie. PSV begint in de derde voorronde van de Champions League en FC Twente stroomt in de derde voorronde van de Conference League in.

Ajax (Champions League) en Feyenoord (Europa League) zijn al verzekerd van een hoofdtoernooi.