Regering Ethiopië en rebellen Tigray willen onderhandelen

De uit Tigray afkomstige TPLF was tientallen jaren aan de macht in Ethiopië. Met de verkiezing van Abiy Ahmed in 2018 tot president kwam daar een eind aan. De spanningen kwamen in 2020 tot een uitbarsting.

"Er is een comité gevormd dat onderzoekt hoe we de onderhandelingen gaan voeren", zei premier Abiy gisteren in het parlement. Minister Mekonnen van Binnenlandse Zaken wordt voorzitter van dat comité. Dat krijgt tien tot vijftien dagen om zijn uitgangspunten op te stellen.

De regering van Ethiopië en de rebellen in de noordelijke regio Tigray lijken bereid om via onderhandelingen een eind te maken aan de al bijna twee jaar durende burgeroorlog. De leider van de rebellen reageerde positief op het Ethiopische besluit om een onderhandelingscomité aan te wijzen.

Correspondent Afrika Elles van Gelder:

"De hoop is dat dit tot een doorbraak gaat leiden. Het is heel wat dat de partijen nu hebben gezegd dat ze om de tafel willen gaan zitten. Het lijkt erop dat de besprekingen in Kenia gehouden worden, onder leiding van de Keniaanse president. De rebellen van de TPLF zeggen dat ze wel vertrouwen hebben in bemiddeling door Kenia.

Als ze om de tafel gaan zitten, is dat nog niet het einde van het conflict. Er zijn nog heel veel struikelblokken. Buurland Eritrea vecht bijvoorbeeld mee aan de kant van Ethiopië. Dat zou er ook op een bepaalde manier bij betrokken moeten worden, want de Eritrese militairen moeten uit Tigray vertrekken.

Ook moeten de burgermilities de wapens neerleggen en moeten de partijen het eens worden over humanitaire hulp voor Tigray. De regio is lange tijd geheel afgesloten geweest, hulp werd niet toegestaan, en de nood is er hoog. De afgelopen maanden zijn er wel wat hulpkonvooien toegelaten maar het is niet genoeg. Bovendien kunnen ze, mede door een tekort aan brandstof, nog niet iedereen bereiken. Ondertussen hebben miljoenen mensen niet genoeg te eten. Vooral in Tigray, maar deels ook in naburige regio's die betrokken zijn geraakt bij de oorlog."