Programma Danny de Munk niet geschrapt na aangifte van verkrachting

Tv-producent Talpa gaat het SBS6-programma De Hollandse Nieuwe vooralsnog niet stopzetten naar aanleiding van een aangifte van verkrachting tegen Danny de Munk. De Telegraaf meldde gisteren dat de zedenpolitie Zeeland-West-Brabant de aangifte onderzoekt.

Een vrouw die tussen 2007 en 2008 nauw met De Munk samenwerkte tijdens de musical Ciske de Rat deed de aangifte. In die musical had De Munk de hoofdrol. Volgens de krant werd de aangifte op 27 mei gedaan. Daarin beschrijft de vrouw dat ze tegen haar wil seksuele handelingen moest ondergaan, die volgens het Wetboek van Strafrecht worden aangemerkt als verkrachting.

De Munks advocaat Royce de Vries zegt tegen de krant dat zijn cliënt "uitdrukkelijk bestrijdt dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten". Volgens De Vries is De Munk "onthutst over deze onterechte beschuldigingen" en beraadt hij zich "over het nemen van juridische vervolgstappen".

Jurylid

De Munk is op dit moment te zien als jurylid in het SBS6-programma De Hollandse Nieuwe, een talentenjacht die op zaterdagavond wordt uitgezonden. Samen met Jeroen van der Boom, Samantha Steenwijk en René Froger wordt daarin gezocht naar een nieuwe volkszanger.

De aangifte tegen De Munk is nog geen reden voor producent Talpa Network om het programma stop te zetten, laat het bedrijf desgevraagd weten: "We zijn op de hoogte van de berichtgeving en houden deze nauwlettend in de gaten. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de uitzendingen van De Hollandse Nieuwe."