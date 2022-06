Poolse Europarlementariër waarschuwt Polen voor werken in Nederland

De Poolse Europarlementariër Robert Biedron gaat in Polen een campagne lanceren om burgers te informeren over de risico's van werken in landen als Nederland. Volgens de Europarlementariër moeten zijn landgenoten beter worden voorgelicht, omdat de kans bestaat dat ze hier niet goed worden behandeld. Met de huidige arbeidskrapte vragen verschillende partijen om extra krachten uit andere Europese landen. De Europese Commissie overweegt zelf om arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie te halen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet weinig in dat voorstel. Volgens haar moeten eerst de huidige problemen met arbeidsmigranten worden opgelost. Van Gennip heeft nog niet op vragen van de NOS over Biedrons oproep gereageerd. Valse voorwendselen Europarlementariër Biedron werd door zijn stadgenoten Anna en Wojciech gebeld. Zij vertelden hem dat ze onder valse voorwendselen naar Nederland waren gehaald door een uitzendbureau. Eenmaal hier bleek het loon lager dan beloofd, was de huisvesting slecht en was er geen rekening gehouden met Anna's heftige notenallergie. Bij het uitzendbureau werden ze afgepoeierd toen ze om opheldering vroegen. Biedron zegt gechoqueerd te zijn door hun verhaal en heeft ook met andere arbeidsmigranten gesproken: "Ik dacht dat dit iets uit het verleden was. Hoe kan het dat inwoners van een EU-lidstaat door een andere lidstaat zo worden behandeld? Het is een soort moderne slavernij." De NOS sprak met Anna en Wojciech:

IFC Work B.V., het uitzendbureau in kwestie, laat weten zich niet in het verhaal te herkennen. Het bedrijf zegt dat niet op de hoogte te zijn geweest van de allergie. Er zou wel contact zijn geweest met het stel en van te voren zou zijn gecommuniceerd dat het om werk met kant-en-klare maaltijden ging. De woning wordt volgens IFC eens per jaar extern gecontroleerd.

Poolse arbeidskrachten in Nederland De Nederlandse economie leunt sterk op Poolse arbeidsmigranten. Van de honderdduizenden arbeidsmigranten in Nederland, is meer dan de helft Pools (pdf). Polen komen al sinds langer naar Nederland dan bijvoorbeeld Roemenen en Bulgaren, omdat Polen eerder lid werd van de EU. Omdat ze al enige tijd in Nederland werken en wonen, worden ze mondiger, ziet vakbond FNV. Verhalen over slechte werkomstandigheden worden vaker gedeeld met het thuisland. Ook gaat het beter met de economie in Polen, waardoor werken in Nederland minder aantrekkelijk wordt.