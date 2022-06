EU begint procedures tegen Verenigd Koninkrijk om Brexit-wijziging

De Europese Unie heeft strafprocedures in gang gezet tegen het Verenigd Koninkrijk, nadat het VK deze week een wetsvoorstel heeft ingediend waarmee afspraken uit het Brexit-akkoord eenzijdig aangepast kunnen worden.

In dat wetsvoorstel gaat het over de handel met Noord-Ierland. De precieze inhoud van het voorstel, dat door buitenlandminister Liz Truss werd ingediend, is nog niet bekend. Maar aangenomen wordt dat het wetsvoorstel het makkelijker maakt voor Britse bedrijven om producten naar Noord-Ierland te sturen.

Controversieel deel van de Brexit

De afspraken over Noord-Ierland waren een van de meest gevoelige punten in de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit.

Er werden zorgvuldig afgewogen afspraken gemaakt over onder meer het houden van Noord-Ierland binnen de Europese douane-unie: onderhandelaars van de Europese Commissie vreesden voor een heropleving van geweld als er weer grenscontroles zouden worden ingevoerd tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek.

'Extreem schadelijk'

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic noemt het Britse plan de afspraken aan te passen "extreem schadelijk voor het onderling vertrouwen" tussen de EU en het VK.

De EU hervat onder meer een zogenoemde inbreukprocedure tegen de Britten, die vorig jaar nog was stilgelegd. Ook start de EU nog twee nieuwe procedures. Sefcovic zegt verder dat als de Britse regering het voorstel niet binnen twee maanden intrekt er mogelijk een gang naar het Europees Hof van Justitie volgt.

De juridische stappen kunnen de Britse regering voor de Europese rechter brengen en leiden tot hoge boetes.