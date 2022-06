Geldwisselkantoren gaan kosteloos open voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf vandaag kosteloos hun contante hryvnia's wisselen voor euro's. Ze kunnen daarvoor terecht bij wisselkantoren van GWK Travelex (het voormalige Grenswisselkantoor). De Nederlandsche Bank (DNB) zal de Oekraïense biljetten opkopen van het wisselbedrijf.

Sinds Rusland hun land binnenviel zijn ruim 64.000 Oekraïners naar Nederland gevlucht. Zij krijgen leefgeld van de Nederlandse overheid.

"Maar dat duurt soms weken", zegt Kseniya Negrutsa-Godska, die samen met haar Nederlandse man een stichting heeft opgezet om haar gevluchte landgenoten te helpen. "Het is echt een goed idee dat dit nu geregeld is. Vooral mensen uit dorpen nemen contant geld mee. Zij zijn helemaal niet gewend om met pinpassen te werken. En veel mensen hadden in de paniek van de vlucht ook geen tijd om geld op de bank te zetten."

310 euro

Iedere Oekraïner mag een keer langskomen en maximaal 10.000 hryvnia (ca. 310 euro) in biljetten omzetten in euro's. Ze hoeven geen transactiekosten te betalen. De koers wordt wekelijks vastgesteld door de Oekraïense centrale bank.

Naar verwachting zullen 75.000 ontheemden gebruikmaken van de regeling die tot half september loopt, schrijft minister Kaag in een brief aan de Kamer. Daarmee gaat de overheid ervan uit dat er komende maanden nog meer vluchtelingen deze kant op komen. "De toestroom gaat niet meer zo hard als in het begin", zegt Negrutsa-Godska. "Maar we krijgen nog dagelijks nieuwe aanvragen voor hulp."

De Nederlandsche Bank heeft geld gekregen van de staat om de hryvnia's op te kopen van GWK Travelex. Die biljetten gaat de DNB vervolgens weer doorverkopen aan de Oekraïense centrale bank.

De logistiek van de regeling kost Nederland naar verwachting maximaal ruim 23 miljoen euro. Dat geld gaat naar kosten zoals het tellen van de biljetten, het controleren op echtheid en het transport naar Oekraïne. GWK Travelex krijgt ook een vergoeding.