Topfavorieten Stam en Schoon denderen door op WK beachvolleybal

Stam en Schoon rekenden in de tweede ronde af met de Oostenrijkse Kathi Schützenhöfer en Lena Plesiutschnig: 21-17 en 21-18. De Nederlandse topfavorieten wisten in de groepsfase ook alle duels te winnen zonder een set af te staan.

Ook Stefan Boermans en Matthew Immers werden naar huis gestuurd. Het Nederlandse koppel verloor tegen de Noren Anders Berntsen en Christian Sørum in twee sets: 18-21 en 17-21.

Boermans/Immers had zich na twee zeges en een nederlaag in de groepsfase direct geplaatst voor de tweede ronde. Tegen het Noorse duo, dat olympisch goud won in Tokio, boden de Nederlanders prima partij, maar het was niet genoeg voor de winst.