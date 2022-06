Met Boermans/Immers strandt eerste Nederlandse duo op WK beachvolleybal

Stefan Boermans en Matthew Immers zijn op het WK beachvolleybal in Rome gestrand in de tweede ronde. Het Nederlandse duo verloor tegen de Noren Anders Berntsen en Christian Sørum in twee sets: 18-21 en 17-21.

Boermans/Immers had zich na twee zeges en een nederlaag in de groepsfase direct geplaatst voor de tweede ronde. Tegen het Noorse duo boden de Nederlanders prima partij, maar het was niet genoeg voor de winst.

Meer Nederlanders in actie

Met Boermans/Immers sneuvelt het eerste van de in totaal vijf Nederlandse duo's in Rome. Later op de dag treffen bij de mannen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hun landgenoten Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde in de tweede ronde. Ruben Penninga en Leon Luini nemen het op tegen Trevor Crabb en Tri Bourne uit de Verenigde Staten.

Bij de vrouwen spelen Katja Stam en Raïsa Schoon, de leiders van de wereldranglijst, woensdag in de tweede tegen de Oostenrijkse Kathi Schützenhöfer en Lena Plesiutschnig.