Oud-bokser Klitsjko boos op Jones door banden met Rusland: 'Aan wiens kant sta je?'

Een van de gloednieuwe Hall of Famers kon er niet bij zijn. Dat was Vladimir Klitsjko, de broer van de burgemeester van Kiev. Hij leeft in oorlog. Vanuit Oekraïne had Klitsjko wel een stevige boodschap voor Roy Jones Junior, een van de andere uitverkoren boksiconen die wel in de zaal zaten.

Een emotionele Floyd Mayweather, een dolgelukkige Christy Martin en een trotse Andre Ward. Bij het dorp Canastota, op een stukje rijden van New York, is een groep oud-boksers zondag officieel toegelaten tot de International Boxing Hall of Fame.

Jones maakte in de jaren negentig furore in het boksen. Hij werd bekend door zijn excentrieke en explosieve stijl, met harde klappen uit alle hoeken, wat hem de bijnaam Captain Hook opleverde.

In 1988 vertegenwoordigde hij de Verenigde Staten op de Olympische Spelen in Seoul. Hij won 66 van zijn 75 partijen en eindigde zijn loopbaan als een internationale bokslegende.

Band met Rusland

Maar Jones deed meer dan boksen alleen. Zo speelde hij al vanaf midden jaren negentig in films, met rollen in blockbusters als The Devils Advocate en The Matrix Reloaded. Ook als rapper timmerde hij aan de weg: met 'Y'all must have forgot' scoorde hij in 2001 zelfs een hitje.

De laatste jaren profileerde Jones zich als ondernemer. Dat bracht hem naar het boksgekke Rusland, waar hij nog altijd grote populariteit genoot. En zo kon het dat Captain Hook in augustus 2015 aan tafel schoof bij president Vladimir Poetin. Vooral de locatie deed stof opwaaien. Poetin ontving Jones in een verblijf in de strategische havenstad Sevastopol, op de Krim, die toen net door de Russen was geannexeerd.

Met hulp van een vertaalster voerden de twee voor het oog van de camera's een gesprek over koetjes, kalfjes en vechtsport. Jones vertelde over zijn band met Rusland en Poetin over zijn voorliefde voor judo.