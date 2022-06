Vanavond op tv: Rechtszaak tegen moordverdachten De Vries • Debat over gaten in begroting

Nog geen wederopbouw rond Kiev

In en rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev is het rustig sinds de Russen zich er in april terugtrokken. Toch komt de wederopbouw hier maar langzaam op gang, vooral doordat alle aandacht van de overheid uitgaat naar het oosten van het land, waar de Russen terrein winnen en het nog dagelijks rakketten regent. Verslaggever Jan Eikelboom is in Irpin, een voorstad van Kiev, en ziet de verwoesting die de Russen achterlieten.