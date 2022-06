Argentinië houdt Venezolaans vliegtuig vast in verband met sancties tegen Iran

De Argentijnse politie heeft de hotelkamers doorzocht van de bemanning van een Venezolaans vrachttoestel dat wordt vastgehouden op de luchthaven van Buenos Aires. Het toestel wordt in verband gebracht met schending van sancties tegen Iran.

Bij de inval zijn achttien telefoons en zes tablets in beslag genomen. Volgens de Argentijnse autoriteiten is er geen reden om de bemanningsleden aan te houden, van wie een deel Iraans is. Het is onduidelijk of het toestel nu mag vertrekken.

Terroristische activiteiten

De Boeing 747 kwam op 6 juni in Buenos Aires aan. Het had auto-onderdelen voor Argentijnse bedrijven aan boord, maar de autoriteiten hoorden van buitenlandse inlichtingendiensten dat er onder de bemanningsleden vijf Iraniërs waren die banden zouden hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde en zijn elite-eenheid, de Quds-brigade.

Ook werd gezegd dat het toestel tot een jaar geleden voor een Iraanse luchtvaartmaatschappij vloog die de Quds-brigade geholpen zou hebben bij het uitvoeren van terroristische activiteiten. Een leider van een Argentijnse politieke partij zei tegen persbureau AP dat het toestel met zijn transponder uit heeft gevlogen, zodat de vlucht van het toestel niet gevolgd kon worden.

De Iraanse Revolutionaire Garde wordt onder meer door de VS als terroristische organisatie beschouwd. In Argentinië wordt de garde in verband gebracht met de aanslag op de Israëlische ambassade in 1992 en op een Joods gemeenschapscentrum in 1994. Bij de aanslagen vielen meer dan honderd doden en raakten meer dan 500 mensen gewond.

Paraguay

Het toestel had vorige maand ook al argwaan gewekt in Paraguay. Toen waren er achttien bemanningsleden aan boord, onder wie zeven Iraniërs. "Vrachttoestellen hebben altijd maar zes tot zeven bemanningsleden aan boord", zei het hoofd van Paraguayaanse luchthavens. Dat het er nu veel meer waren viel op.

Pas na vertrek hoorden de Paraguayaanse autoriteiten dat de Iraanse bemanningsleden met de Quds-brigade in verband werden gebracht. Paraguay lichtte andere inlichtingendiensten in de regio daarover in.