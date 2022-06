Subsidie voor werkgevers die zorgpersoneel met long covid langer in dienst houden

Vanaf vandaag kunnen werkgevers subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met long covid langer in dienst te houden. Het doel is om de medewerkers te behouden voor de zorg en met hen te blijven werken aan herstel en reïntegratie. Minister Helder voor Langdurige Zorg had de regeling in februari al aangekondigd.

Veel mensen in de zorg hebben in het begin van de coronacrisis doorgewerkt, zonder dat er veel kennis over het virus was. Ze hebben vaak long covid opgelopen, ook wel post-covidsyndroom genoemd, een ziekte die gepaard kan gaan met zware vermoeidheid, concentratieproblemen en duizeligheid. Na twee jaar ziekte dreigen ze een arbeidsongeschiktheidsuitkering te moeten aanvragen. Daarover is veel onrust ontstaan bij zorgpersoneel en vakbonden.

Ontzettend belangrijke mensen

Helder heeft nu een subsidieregeling in het leven geroepen, die de werkgever ondersteunt om een werknemer langer door te betalen dan wettelijk vereist is en diegene dan ook in dienst te houden. Haar ministerie biedt een gedeeltelijke dekking van de kosten van die verlengde loondoorbetaling.

Het moet gaan om werknemers die tussen maart en december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Van de werkgever wordt verwacht dat hij na het tweede ziektejaar het loon minimaal zes maanden en maximaal een jaar langer betaalt.

De minister benadrukt dat zorgmedewerkers in het begin van de pandemie de grootste risico's liepen en dat de overheid destijds een beroep op hen heeft gedaan om langer door te werken: "Zij verdienen onze steun om langer te kunnen werken aan hun herstel en reïntegratie. En met deze regeling kunnen we werkgevers helpen om deze ontzettend belangrijke mensen te behouden voor de zorg, die kampt met grote tekorten aan personeel."