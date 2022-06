Vertrouwen Nederlanders in het nieuws gedaald

Het vertrouwen van Nederlanders in het nieuws is weer gedaald na een opleving vorig jaar door de coronapandemie. Dat schrijft het Commissariaat voor de Media in het Digital News Report Nederland 2022, dat het samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism heeft opgesteld. Ook wordt het nieuws meer gemeden, zo blijkt. Tijdens de pandemie steeg het vertrouwen naar 59 procent, nu is het gedaald naar 56 procent. Overigens vulden de ruim 2000 Nederlandse respondenten de vragenlijst in toen nog niet alle coronamaatregelen waren afgeschaft. Ook de oorlog in Oekraïne was toen nog niet begonnen.

Over het onderzoek Voor het onderzoek hebben tussen 24 januari en 8 februari 2022 in Nederland 2003 respondenten de vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder met toegang tot internet. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 97 procent van de Nederlandse bevolking thuis internettoegang heeft, dus bijna de gehele bevolking. Met "vertrouwen in nieuws" bedoelen de onderzoekers dat mensen geloven dat het nieuws betrouwbaar en geloofwaardig is. In het Digital News Report wordt niet alleen het vertrouwen in het nieuws in het algemeen bijgehouden, maar ook het vertrouwen in de verschillende nieuwsmerken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het vertrouwen in een nieuwsmerk vaak samenhangt met het vertrouwen in het nieuws dat door dat nieuwsmerk gebracht wordt.

Het vertrouwen in het nieuws is onder alle leeftijdsgroepen gedaald, maar in de categorie van 18 tot en met 24 jaar het meest, van 40 naar 34 procent. Overigens behoort Nederland wereldwijd nog altijd tot de landen met het hoogste vertrouwen in nieuws. In Europa is alleen in Finland en Portugal het vertrouwen hoger, aldus de onderzoekers. Naast dat het vertrouwen in het nieuws afnam, is ook het dagelijks nieuwsgebruik licht gedaald. Bij jongeren was het verschil met vorig jaar het grootst. Vorig jaar raadpleegde de helft van de groep van 18 tot en met 24 jaar op meerdere momenten per dag het nieuws. Dit jaar is dat 32 procent. In de groep van 25 tot en met 34 ging het percentage van 60 naar 48 procent. Het vertrouwen in verschillende nieuwsmerken is overigens wel stabiel gebleven in vergelijking met eerdere jaren. De NOS krijgt het hoogste rapportcijfer in vertrouwen: een 7,2. RTL Nieuws volgt daarop met een 6,7. Van de kranten scoren de Volkskrant, het AD, en Het Financieele Dagblad het hoogst met een 6,6. De Telegraaf is de laagst scorende krant met een 5,9. LINDAnieuws en GeenStijl staan onderaan met respectievelijk een 5,2 en een 5,0. Een groter deel van de Nederlanders is om meerdere redenen het nieuws actief gaan mijden. Veel respondenten noemen de overvloed aan aandacht voor politiek en corona. Daarnaast noemen 55-plussers de hoeveelheid nieuws vermoeiend. De jongere leeftijdsgroepen zeggen het nieuws te mijden omdat het een negatieve invloed heeft op hun humeur.