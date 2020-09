Voetbalbond Tsjechië verzoekt UEFA om afgelasting; UEFA zegt doorgaan

Het is onduidelijk of de Nations League-wedstrijd van maandag tussen Tsjechië en Schotland doorgaat. De Tsjechische voetbalbond heeft een verzoek ingediend om de wedstrijd af te gelasten. Dat was nadat de voorzitter van Slavia Praag vroeg om zeven van zijn spelers in de selectie terug te trekken na meerdere coronabesmettingen.

De Europese voetbalbond heeft laten weten dat het duel gewoon doorgaat. De reglementen van de bond met betrekking tot covid-19 schrijven voor dat een wedstrijd doorgaat zolang een team ten minste dertien spelers beschikbaar heeft.

Vrijdag kwam de Tsjechische ploeg wel in actie, toen werd Slowakije met 3-1 verslagen, maar misten spelers Tomas Soucek en Patrik Schick de wedstrijd. De twee zaten in quarantaine nadat ze in contact waren gekomen met een medewerker van het nationale team die besmet bleek met het coronavirus.

Na het duel werd het vertrek uit Slowakije met 24 uur uitgesteld en is de gehele ploeg opnieuw getest.

Bond maakt zich zorgen

De Tsjechische bond hield het in een verklaring kort, maar maakt zich zorgen dat het virus zich verder zal verspreiden: "Het nationale team zal maandag niet tegen Schotland spelen vanwege de beslissing van de bestuurders en de huidige situatie met covid-19."

De Schotse bond zegt op de hoogte te zijn van het Tsjechische besluit, maar voegt eraan toe geen officiële kennisgeving te hebben ontvangen. De bond vraagt de UEFA om opheldering.