Vogelgriep treft nu ook grote sterns in Zeeuws-Vlaanderen

Van de 7000 vogels op Texel zijn er 3000 dood gevonden. De rest drijft vermoedelijk dood op zee of is weggetrokken:

Medewerkers van de landschapsbeheerder in beschermende pakken zijn nu druk bezig om de dode vogels weg te halen, Ze treffen zowel volwassen vogels als hun jongen aan. Daarmee wijkt de situatie in Waterdunen iets af van die op Texel: daar worden vooral (hele) jonge grote sterns dood aangetroffen en lijken de volwassen vogels op de vlucht te zijn geslagen.

Het nieuws over de massale sterfte van de grote stern in Zeeland volgt een dag na de melding dat ook op Texel en op het onbewoonde eiland Griend (bij Vlieland) twee kolonies van de karakteristieke witte vogel met zwarte kuif worden weggevaagd.

In Zeeuws-Vlaanderen worden honderden dode grote sterns gevonden. De vogels zijn doodgegaan door de vogelgriep en de vrees bestaat dat er nog veel meer zullen sterven. In het Zeeuwse natuurgebied Waterdunen leven normaal zo'n 7000 grote sterns.

De hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is sinds 2016 in Nederland. Vooral watervogels en pluimvee zijn getroffen. Maar de huidige variant besmet ook vogels die aan de kust leven zoals grote sterns en meeuwen. Het is dit jaar voor het eerst dat de vogelgriep ook in de broedperiode heerst. In voorgaande jaren was het virus tijdens het voorjaar het land uit. Nu is het virus er altijd; het is endemisch geworden.

Ook in het buitenland massale sterfte

"In Nederland broeden jaarlijks ongeveer 17.000 tot 20.000 grote sterns", laat het Zeeuwse Landschap weten. "Naast Nederland broedt de soort in meer landen in Noord-Europa en van daaruit komt hetzelfde slechte nieuws. Hele kolonies in Frankrijk en Engeland zijn al verdwenen. Verwacht wordt dat het broedseizoen in heel Noord-Europa afgeschreven kan worden."

