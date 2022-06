Eerste Klassieker pas in 2023, topduels eredivisie na Europese speelronde

Blader dan door naar 18 september, voor een fraaie speelronde in de eredivisie. Die zondag ontvangt PSV Feyenoord en krijgt AZ landskampioen Ajax op bezoek. De eerste Klassieker van het seizoen is pas volgend jaar, op 22 januari 2023. Ajax reist dan naar Rotterdam.

De eerste rode cirkel in de agenda kan worden gezet op zaterdag 30 juli. Dan strijden landskampioen Ajax en bekerhouder PSV om de Johan Cruijff Schaal. Niet op zondag dit jaar, omdat de Eindhovenaren de dinsdag erna een voorronde spelen in de Champions League.

Net als vorig seizoen zijn ook de komende speelkalender de meeste topduels in de eredivisie na Europese speelrondes ingepland. "Helaas ontkomen we hier niet aan. Dat heeft te maken met de beperkte ruimte die er is om gelijke omstandigheden te creëren, mede gezien het risicokarakter van deze wedstrijden waardoor ze verplicht op zondag gespeeld moeten worden", zegt manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen.

"In de eerste helft van de competitie zijn er vier mogelijkheden en in de tweede competitiehelft slechts drie speelrondes waar deze topwedstrijden onder gelijke omstandigheden zouden kunnen worden ingepland. Als we daar gebruik van willen maken, betekent dat echter dat alle toppers in januari moeten worden afgewerkt en dat moeten we ook niet willen."

Nog veel geschuif mogelijk

Er zal hier en daar nog wat geschoven worden met exacte data van competitiewedstrijden. Vanwege Europese play-offverplichtingen krijgen PSV, FC Twente en AZ de optie de competitiewedstrijd tussen hun twee play-offduels te verplaatsen. Zo wil de KNVB de clubs tegemoet komen in hun jacht op een plekje in de groepsfases van hun toernooi. PSV en FC Twente maken in elk geval gebruik van die mogelijkheid.

Ajax (Champions League), Feyenoord (Europa League) en de overige clubs die zich plaatsen voor de Europese groepsfase krijgen daarnaast ook de optie om de competitiewedstrijd tussen hun vijfde en zesde Europese groepsfasewedstrijden te verplaatsen naar begin november. En dan begint de grote pauze in het seizoen, door het WK.