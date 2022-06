Vijfde nederlaag volleybalsters in Nations League, ondanks plotse opleving

De volleybalsters staan nog altijd met lege handen in de Nations League. Ook in het vijfde duel trok Nederland aan het kortste eind, in een wedstrijd tegen Duitsland waarin kansen genoeg waren om het tij te keren (1-3).

De eerste twee sets kwam Oranje er niet aan te pas (25-20, 25-19), maar met name Fleur Savelkoel kreeg het daarna op haar heupen. De derde set werd vlot met 25-12 gewonnen en in de vierde kwam de ploeg van Avital Selinger met 17-12 voor. Desondanks lukte het Nederland niet er een beslissende vijfde set uit te peuren.

Over twee dagen speelt Nederland het zesde duel, dan tegen topland Brazilië.

Beste acht gaan door

In de Nations League spelen de beste zestien teams van de wereld gedurende zes weken tegen elkaar, de acht beste landen gaan door naar de finaleronde.