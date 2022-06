Schok in tennistop: coach opgepakt na aangiftes seksueel misbruik

De politie heeft een prominente tennistrainer aangehouden op verdenking van een zedendelict. Twee tennissers die met hem werkten hebben aangifte gedaan wegens seksueel misbruik. De kwestie raakt het Nederlandse toptennis. Zelf was de coach als speler actief in de mondiale top-100. De twee mannen die aangifte hebben gedaan, spelen in het profcircuit. Volgens het Openbaar Ministerie is het strafrechtelijke onderzoek naar de man in volle gang. Afgelopen periode is hij ondervraagd en kort vastgehouden. Inmiddels is hij vrij in afwachting van het onderzoek. Strikte voorwaarden "De verdachte zit momenteel niet langer meer vast. Zijn voorlopige hechtenis is door de rechter-commissaris onder strikte voorwaarden geschorst", laat een woordvoerder van het OM weten. Welke voorwaarden precies gesteld zijn aan de vrijlating van de coach, wil de rechtbank niet zeggen. In vergelijkbare gevallen gaat het doorgaans over een tijdelijk contact- of locatieverbod.

In dit artikel is gekozen voor het anonimiseren van diverse betrokkenen en bronnen. Hun namen zijn bij de hoofdredactie van de NOS bekend.

De beschuldigde coach was niet bereikbaar voor commentaar. Namens de tennissers laat advocaat Annemiek van Spanje weten dat de beslissing om aangifte "niet lichtvaardig" genomen is, wetende dat de kwestie ooit naar buiten zou komen. Van Spanje: "Zij hebben desondanks gemeend te moeten doorzetten. Onder andere om te voorkomen dat andere jonge tennissers mogelijk ook slachtoffer zouden worden van seksueel misbruik." Tennisbond De aanhouding hakt er stevig in op het bondsbureau van de KNLTB in Amstelveen. Diverse tennistrainers kwamen vorige week bijeen om met technisch directeur Jacco Eltingh over de kwestie te praten. "Voor ons was het belangrijk om uit eerste hand te vertellen wat er precies speelde. Binnen de tenniswereld was al enige bekendheid over deze kwestie en daarover ontstond rumoer", zegt Eltingh. Details over wat precies is voorgevallen tussen coach en spelers willen betrokken partijen niet prijsgeven, behalve dat er in beide gevallen aangifte is gedaan van seksueel misbruik.

Technisch directeur van de KNLTB, Jacco Eltingh - KNLTB