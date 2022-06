Wekdienst 15/6: Verdediging Peter R. De Vries krijgt het woord • Uitslag vmbo-examens

Eerst het weer: Het is zonovergoten zomerweer. Aan zee wordt het 22 graden en in het zuidoosten warmt het op naar 28 graden. De noordoostelijke wind is zwak tot matig.

Wat kun je vandaag verwachten?

De verdediging is aan zet in de zaak Peter R. De Vries. De advocaten van de twee mannen die de journalist zouden hebben vermoord, krijgen het woord in de Amsterdamse rechtbank. Het OM heeft tegen hen een levenslange gevangenisstraf geëist. Ook komt de partner van De Vries, schrijfster en journaliste Tahmina Akefi, aan het woord.

Examenleerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader krijgen de uitslag van hun examens. De meeste scholieren hebben de uitslag al gehad, maar deze leerlingen moesten nog even wachten. Dat heeft er mee te maken dat zij hun examens digitaal maken.

De defensieministers van de NAVO-landen komen bij elkaar in Brussel om de oorlog in Oekraïne te bespreken. Ze houden overleg over mogelijk extra wapens voor Kiev, dat een lange verlanglijst heeft ingediend. Later op de dag schuiven Oekraïne en aspirant-leden Finland en Zweden ook aan.

Het kabinet verdedigt de Voorjaarsnota tegenover de Tweede Kamer. De begroting is voor miljarden euro's verbouwd. In de nota staat onder meer dat er meer geld naar defensie gaat en het minimumloon omhoog moet.

Wat heb je gemist?

De Braziliaanse politie heeft een tweede man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van een journalist en een onderzoeker in de Amazone. Het gaat om Oseney da Costa Oliveira, ook bekend als Dos Santos. Hij is de broer van de lokale visser die eerder werd opgepakt, Amarildo da Costa de Oliveira. Hij wordt ook wel Pelado genoemd.

Pelado zou de Britse journalist Dom Phillips en zijn reisgezel, de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira, met een vuurwapen hebben bedreigd. Op de boot van Pelado werd ook bloed aangetroffen.

Het is nog altijd de vraag wat er gebeurd is met de twee mannen, die tien dagen geleden verdwenen in de Javari-vallei in het noordwesten van Brazilië. Ze stapten op de rivier de Itaqui op een bootje richting Atalaia do Norte, maar kwamen daar nooit aan.

Phillips schrijft onder meer voor de Britse krant The Guardian en was op reportage. Hij is bezig aan een boek over illegale mijnbouw, houtkap en visserij in het gebied en het geweld tegen de oorspronkelijke bewoners en de milieuproblematiek die daarmee gepaard gaan. Pereira is naast onderzoeker ook activist. De politie vermoedt dat stropers en illegale vissers achter de verdwijning zitten.

Ander nieuws uit de nacht:

Ryanair stopt toch met omstreden test in Afrikaans, zegt topman: Afrikaans, dat z'n oorsprong kent in het Nederlands, is een van de elf officiële talen in Zuid-Afrika. Ongeveer 12 procent van de bevolking heeft het als moedertaal.

Europees Hof grijpt in, eerste asielvlucht uit VK naar Rwanda toch geannuleerd: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt dat er een "reëel risico bestaat op onherstelbaar leed" bij de asielzoekers.

Inlichtingendiensten moeten grote hoeveelheden data burgers verwijderen: Inlichtingendiensten AIVD en MIVD overtreden de wet door gegevens van burgers die geen onderwerp van onderzoek zijn, langdurig op te slaan.

En dan nog even dit:

Een Scheveningse traditie is na twee coronajaren weer in ere hersteld: het eerste haringvaatje van het seizoen is gisteren geveild. Voor een recordbedrag van 113.500 euro is het verkocht aan VNV, de vereniging van Nederlandse visspecialisten.