Verdediging aan zet in zaak Peter R. de Vries

De advocaten van de twee mannen die Peter R. de Vries zouden hebben vermoord, krijgen vandaag het woord in de Amsterdamse rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week een levenslange gevangenisstraf tegen Delano G., de vermoedelijke schutter, en Kamil E., die voorverkenningen zou hebben gedaan en als chauffeur fungeerde.

Volgens het OM is er een overmaat aan bewijs dat de mannen verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van De Vries op 6 juli vorig jaar. Er zijn camerabeelden waarop de twee te zien zijn, er is niets verhullend appverkeer over de liquidatie en er zijn forensische sporen, zoals dna-materiaal op het moordwapen.

De 36-jarige Kamil E. uit Maurik ontkent dat hij wist van de moord of daarbij betrokken was. De 22-jarige Delano G. uit Tiel beroept zich volledig op zijn zwijgrecht.

Spreekrecht

Vandaag krijgt ook de partner van Peter R. de Vries het woord, Rijnmond-presentatrice Tahmina Akefi. Zij maakt gebruik van haar spreekrecht, net als vorige week de twee kinderen van De Vries. Daarna houden de advocaten van de twee verdachten hun pleidooi.

Eerder maakte de advocaat van Delano G. bezwaar tegen het anonimiseren van het dossier in de zaak. Uit veiligheidsoverwegingen zijn onder meer de namen van alle rechercheurs, getuigen en deskundigen weggelakt. Volgens de advocaat was hun betrouwbaarheid daardoor niet te controleren.

Derde persoon

Peter R. de Vries werd van dichtbij door het hoofd geschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard over de Lange Leidsedwarsstraat liep in het centrum van Amsterdam. Hij overleed ruim een week later in het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie zei vorige week dat het haast niet anders kan dan dat hij is vermoord vanwege zijn rol in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in deze zaak.

Het onderzoek naar andere betrokkenen bij de moord loopt nog. De twee verdachten laten daar niets over los. Kamil E. erkent dat hij zijn medeverdachte Delano G. op de dag van de moord naar Amsterdam moest brengen, maar hij wil niet zeggen in wiens opdracht.

In de rechtszaal verklaarde hij vorige week opeens dat er nog een derde persoon in de auto zat, net als hij een man van Poolse afkomst. Dat zou mogelijk belastende berichten in het Pools verklaren. Het OM denkt dat hij de extra passagier heeft verzonnen.

Op 14 juli doet de rechtbank uitspraak in de zaak.

Bekijk hier welke verbanden er zijn met de moord op Peter R. de Vries en andere zaken: