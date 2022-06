Ruim 400 wetenschappers spreken zich uit tegen gasboringen Noordzee

Een groep van 432 wetenschappers kraakt de beslissing van de Nederlandse regering om gaswinning in de Noordzee in de buurt van Schiermonnikoog toe te staan. Nieuwe gasvelden aanboren staat haaks op de klimaatambitie om de temperatuur op aarde met niet meer dan 1,5 graad Celsius te laten stijgen, schrijven ze in een open brief (.pdf).

Staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken hakte begin deze maand de knoop door over de exploitatie van een gasveld ten noorden van Schiermonnikoog. Samen met Duitsland zal het gas daar naar boven gehaald worden. Naar verwachting wordt vanaf 2024 het eerste gas via een pijpleiding naar land getransporteerd.

Volgens het ministerie leveren nieuwe aardgasvelden een bijdrage aan het duurzamer worden van de energievoorziening. De wetenschappers die de brief ondertekend hebben volgen die redenering niet: "Zo waarschuwt het meest recente IPCC-rapport dat de verwachte emissies gedurende de levensduur van de bestaande en geplande infrastructuur voor fossiele brandstoffen ons al boven de 1,5 graad-doelstelling zullen brengen."

Brief aangeboden aan kabinet

In hun brief roepen ze de regering op "per direct te stoppen met het verlenen van vergunningen voor nieuwe infrastructuur voor de extractie van fossiele brandstoffen" en "de klimaatcrisis serieus te nemen".

De brief is onder meer ondertekend door Han Dolman, de directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Bart van den Hurk, hoogleraar water en climate risk aan de VU in Amsterdam en hoogleraar hydrologie aan de TU Delft Susan Steele-Dunne. Vandaag wordt de brief aangeboden aan staatssecretaris Vijlbrief en minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten.