Ryanair stopt toch met omstreden test in Afrikaans, zegt topman

De Ierse budgetmaatschappij Ryanair schrapt een test waarmee reizigers uit Zuid-Afrika moesten aantonen dat ze echt uit het land kwamen, zegt topman Michael O'Leary tegen de BBC. De test was vooral ook omstreden omdat de vragen gesteld werden in het Afrikaans.

Afrikaans, dat z'n oorsprong kent in het Nederlands, is een van de elf officiële talen in Zuid-Afrika. Ongeveer 12 procent van de bevolking heeft het als moedertaal, voornamelijk nakomelingen van witte Europeanen die ooit naar Zuid-Afrika emigreerden.

Afrikaans was ook de taal van de apartheid. Ten tijde van de apartheid verplichtten de witte heersers dat de taal op scholen werd onderwezen, naast het Engels. Ryanair legde nooit uit waarom de vragen in het Afrikaans gesteld werden, en niet bijvoorbeeld ook in het Engels, Xhosa of Zoeloe.

Niet gepast

Volgens Ryanair was de test nodig omdat er veel mensen met valse Zuid-Afrikaanse paspoorten naar het Verenigd Koninkrijk reisden. Met enkele simpele vragen konden die mensen ontdekt worden, dacht Ryanair. Vragen in de test luidden onder meer wat de hoofdstad is van Zuid-Afrika en wie de president is. Mensen die niet slaagden mochten niet aan boord, maar kregen wel het geld van hun ticket terug.

In eerste instantie verdedigde Ryanair het beleid nog, met verwijzing naar hoge boetes die luchtvaartmaatschappijen opgelegd krijgen als passagiers met een vals paspoort er op een Britse luchthaven worden uitgepikt. Nu zegt topman O'Leary dat de test "nergens op slaat": "Mensen hadden er geen moeite mee om de test succesvol te voltooien, maar we vinden het toch niet gepast."