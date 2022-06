UEFA wil lucratief minitoernooi in VS met Champions League-winnaar

De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan opgevat om vanaf het seizoen 2024-2025 een nieuw internationaal toernooi voorafgaand aan de Champions League te organiseren. Vier teams, waaronder de Champions League-winnaar van het seizoen ervoor, zouden in de Verenigde Staten in een lucratief minitoernooi tegen elkaar spelen.

Europese topclubs als Manchester United, Chelsea en AC Milan spelen al langere tijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen oefenwedstrijden in de Verenigde Staten voor overvolle stadions.

De Franse sportkrant L'Équipe meldde dat het inzage had gehad in de plannen van de UEFA. Tegenover persbureau AFP wilde de voetbalbond het nieuws niet bevestigen. "Het is een idee dat werd opgeworpen, maar er is nog niets besloten", was de reactie.