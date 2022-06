Van Gaal: 'Heb WK-selectie voor ogen, maar daar kan nog van afgeweken worden'

Een van de spelers die hij dinsdagavond een kans gaf tegen Wales, was Vincent Janssen. De spits stond 1.708 dagen na zijn laatste interland weer op het veld bij het Nederlands elftal. "Hij is geslaagd voor zijn examen", is Van Gaal na afloop complimenteus over Janssen, die niet tot scoren kwam in De Kuip. "Ik vond hem wel waarmaken wat ik verwachtte van hem."

Volgens Van Gaal was hij een goed aanspeelpunt en met twee assists ook belangrijk voor het team. Janssen zelf is ook tevreden over zijn optreden in Oranje. "Ik denk dat het wel goed ging vandaag. Ik help het team bij de twee goals. Dat is wel belangrijk en de coach had ook aangegeven dat hij daarnaar op zoek is. Ik probeer een sterk aanspeelpunt te zijn."

Rechterkant gewisseld

Waar Van Gaal minder over te spreken is, is de rechterkant van zijn basisteam. Hij wisselde halverwege dan ook Jordan Teze en Hans Hateboer. "Als de tegenstander zo verdedigend speelt, moeten we sneller van kant wisselen. De eerste helft gingen we alleen over de kant van Tyrrell Malacia, niet over de rechterkant. Die functioneerde niet en daarom wisselde ik..."